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Season 1 Cast of the Series Soulmates (2020)
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"Soulmates" cast
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Laia Costa
Betsy Brandt
Bill Skarsgard
Sarah Snook
Charlie Heaton
David Costabile
Malin Akerman
JJ Feild
Nathan Stewart-Jarrett
Kingsley Ben-Adir
Shamier Anderson
Sonya Cassidy
Dolly Wells
Georgina Campbell
Steven Mackintosh
Karima McAdams
Tom Goodman-Hill
Henry Goodman
Lorna Brown
Emily Bruni
Joe Anderson
Ramiro Alonso
Darren Boyd
Kate Bracken
Sofia Oxenham
Helen Behan
Anna Wilson-Jones
Gerald Kyd
John Hollingworth
Fátima Molina
Alexia Alexander
Martin Savidge
Charlotte Spencer
Letty Thomas
Karina Matas Piper
Paul Chahidi
Sandra Teles
Emily Bevan
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