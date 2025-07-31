Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Sons of Anarchy
Articles
Статьи о сериале «Sons of Anarchy»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
Статьи о сериале «Sons of Anarchy»
All info
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Культовый писатель сыграл свою лучшую роль в, как ни парадоксально, в своем самом любимом шоу.
Write review
31 July 2025 16:40
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Write review
12 May 2025 13:17
Дождались: в третьем сезоне «Дома Дракона» покажут нового персонажа, который в книге изменил все
Сами новые серии начали снимать буквально на днях.
Write review
4 April 2025 10:52
Меньше Таргариенов, больше северян: пополнение 3 сезона «Дома дракона» оценят фанаты «Сынов анархии» и «Поттерианы»
Сразу два отличных актера получили важные для продолжения роли.
Write review
1 April 2025 14:44
Стивен Кинг появился в «Сынах анархии» неспроста? Эта мистическая теория переворачивает сюжет драмы с ног на голову
Вы же не будете добавлять короля ужасов в свой сериал просто ради минутного камео, правда?
Write review
30 March 2025 12:48
Лишь один сюжетный «косяк» легендарных «Сынов анархии» не дает зрителям покоя даже спустя 10 лет
Иногда плохие парни остаются безнаказанными.
Write review
2 February 2025 17:38
Это камео Стивена Кинга считают одним из лучших в истории, а ведь в сериал он попал абсолютно случайно
Король ужасов исполнил небольшую, но запоминающуюся роль.
Write review
25 August 2024 17:45
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree