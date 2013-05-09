Menu
Spies Must Die: The Fox Hole

Spies Must Die: The Fox Hole season 1 episode 4

Эпизод 1.1
Season 1 / Episode 1 9 May 2013
Эпизод 1.2
Season 1 / Episode 2 9 May 2013
Эпизод 1.3
Season 1 / Episode 3 9 May 2013
Эпизод 1.4
Season 1 / Episode 4 9 May 2013
Episode description

В 4 серии сериала «Смерть шпионам. Лисья нора» обнаруживается беспризорник, похитивший бумажник, тетрадь он отдал барышнику Ноге. У него помощники командира обнаруживают блокнот. Преступники обкладывают взрывчаткой склады и осуществляют подрыв.

