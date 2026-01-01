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Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
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