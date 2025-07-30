Menu
Smallville
Статьи о сериале «Smallville»
Новый «Супермен» поставил крест на продолжении лучшего сериала про Кларка Кента в истории: сиквел ждали почти 15 лет
Джеймс Ганн снял потрясающий фильм, но фанатам классики от этого не легче.
1 comment
30 July 2025 16:40
Кларк счастлив, а его подруга попала в секту: как сложились судьбы актеров сериала «Тайны Смолвиля»
С момента выхода картины прошло 23 года.
Write review
13 December 2024 07:58
