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Sleepy Hollow
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Season 1 Cast of the Series Sleepy Hollow (2013)
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"Sleepy Hollow" cast
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Tom Mison
Ichabod Crane
Nicole Beharie
Orlando Jones
Frank Irving
Katia Winter
Katrina Crane
Nicholas Gonzalez
Lyndie Greenwood
John Cho
John Noble
Henry Parrish
Jill Marie Jones
Charles Malik Whitfield
James Frain
Erin Cahill
Nestor Serrano
Amandla Stenberg
Carsten Norgaard
Neil Jackson
Clancy Brown
Tongai Arnold Chirisa
D.J. Mifflin
Richard Cetrone
Patrick Gorman
Kevin Cassidy
Derek Mears
David Fonteno
Craig Parker
Michael Roark
Brennan Brown
Matt Lintz
Michael Teh
Phillip DeVona
Laura Spencer
Onira Tares
Victor Garber
Kathleen York
Claire Bronson
Avis-Marie Barnes
Louis Herthum
Neko Parham
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