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Kinoafisha TV Shows Sleepy Hollow Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Sleepy Hollow (2013)

"Sleepy Hollow" cast All info
Tom Mison
Ichabod Crane Nicole Beharie
Nicole Beharie
Orlando Jones
Orlando Jones
Frank Irving Katia Winter
Katia Winter
Katrina Crane Nicholas Gonzalez
Nicholas Gonzalez
Lyndie Greenwood
John Cho
John Cho
John Noble
Henry Parrish Jill Marie Jones
Jill Marie Jones
Charles Malik Whitfield
James Frain
James Frain
Erin Cahill
Nestor Serrano
Nestor Serrano
Amandla Stenberg
Amandla Stenberg
Carsten Norgaard
Neil Jackson
Clancy Brown
Clancy Brown
Tongai Arnold Chirisa
D.J. Mifflin
Richard Cetrone
Patrick Gorman
Kevin Cassidy
Derek Mears
Derek Mears
David Fonteno
Craig Parker
Craig Parker
Michael Roark
Brennan Brown
Matt Lintz
Matt Lintz
Michael Teh
Phillip DeVona
Laura Spencer
Onira Tares
Victor Garber
Victor Garber
Kathleen York
Kathleen York
Claire Bronson
Avis-Marie Barnes
Louis Herthum
Louis Herthum
Neko Parham
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