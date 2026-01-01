Sledstvie vedut znatoki 1971 - 1981 episode 3 season 1
Черный Маклер
Season 1 / Episode 114 February 1971
Ваше Подлинное Имя
Season 1 / Episode 218 April 1971
С Поличным
Season 1 / Episode 39 November 1971
Повинную Голову
Season 1 / Episode 48 February 1972
Динозавр
Season 1 / Episode 520 May 1972
Шантаж
Season 1 / Episode 621 May 1972
Несчастный Случай
Season 1 / Episode 721 September 1972
Побег
Season 1 / Episode 821 September 1972
Свидетель
Season 1 / Episode 921 September 1972
Ответный Удар
Season 1 / Episode 1021 September 1972
Любой ценой
Season 1 / Episode 1123 September 1972
Букет На Приеме
Season 1 / Episode 1222 September 1973
До Третьего Выстрела
Season 1 / Episode 1322 September 1975
Подпасок С Огурцом
Season 1 / Episode 1423 September 1975
Ушел И Не Вернулся
Season 1 / Episode 1524 September 1975
Из Жизни Фруктов
Season 1 / Episode 1622 September 1977
Он Где-то Здесь
Season 1 / Episode 1722 September 1978
Полуденный Вор
Season 1 / Episode 1822 September 1978
Пожар
Season 1 / Episode 1923 September 1978
Бумеранг
Season 1 / Episode 2022 September 1979
Без Ножа И Кастета
Season 1 / Episode 2123 September 1979
Мафия
Season 1 / Episode 2222 September 1980
Третейский Судья
Season 1 / Episode 2322 September 1981
Пуд Золота
Season 1 / Episode 2423 September 1981
Episode description
В 1 сезоне 3 серии сериала «Следствие ведут знатоки» ведется расследование кражи с объекта по складированию промтоваров. Задержанный человек не тянет на матерого и умного уголовника. А значит, за ним может кто-то стоять и к чему-то готовиться.
