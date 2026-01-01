Menu
Kinoafisha TV Shows Sledstvie vedut znatoki Seasons Season 1 Episode 10

Sledstvie vedut znatoki 1971 - 1981 episode 10 season 1

Черный Маклер
Season 1 / Episode 1 14 February 1971
Ваше Подлинное Имя
Season 1 / Episode 2 18 April 1971
С Поличным
Season 1 / Episode 3 9 November 1971
Повинную Голову
Season 1 / Episode 4 8 February 1972
Динозавр
Season 1 / Episode 5 20 May 1972
Шантаж
Season 1 / Episode 6 21 May 1972
Несчастный Случай
Season 1 / Episode 7 21 September 1972
Побег
Season 1 / Episode 8 21 September 1972
Свидетель
Season 1 / Episode 9 21 September 1972
Ответный Удар
Season 1 / Episode 10 21 September 1972
Любой ценой
Season 1 / Episode 11 23 September 1972
Букет На Приеме
Season 1 / Episode 12 22 September 1973
До Третьего Выстрела
Season 1 / Episode 13 22 September 1975
Подпасок С Огурцом
Season 1 / Episode 14 23 September 1975
Ушел И Не Вернулся
Season 1 / Episode 15 24 September 1975
Из Жизни Фруктов
Season 1 / Episode 16 22 September 1977
Он Где-то Здесь
Season 1 / Episode 17 22 September 1978
Полуденный Вор
Season 1 / Episode 18 22 September 1978
Пожар
Season 1 / Episode 19 23 September 1978
Бумеранг
Season 1 / Episode 20 22 September 1979
Без Ножа И Кастета
Season 1 / Episode 21 23 September 1979
Мафия
Season 1 / Episode 22 22 September 1980
Третейский Судья
Season 1 / Episode 23 22 September 1981
Пуд Золота
Season 1 / Episode 24 23 September 1981
В 1 сезоне 10 серии сериала «Следствие ведут знатоки» странная жалоба по поводу неидеальной работы обычной свалки выводит героев на интересный сюжет. Возможно, для неглупых преступников даже помойка может служить элементом в незаконных схемах.

