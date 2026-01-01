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Season 3 Cast of the Series Slasher (2019)
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"Slasher" cast
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Baraka Rahmani
Saadia Jalalzai
Lisa Berry
Detective Roberta Hanson
Salvatore Antonio
Angel Lopez
Dean McDermott
Dan Olenski
Mercedes Morris
Jen Rijkers
Gabriel Darku
Connor Rijkers
Paula Brancati
Violet Lickers
Erin Karpluk
Kaili Greenberg
Rosie Simon
Amy Chao
Joanne Vannicola
Amber Ciotti
Genevieve DeGraves
Cassidy Olenski
Ishan Davé
Detective Pujit Singh
Jim Watson
Xander Lemmon
Paulino Nunes
Frank Dixon
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