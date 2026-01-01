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Season 1 Cast of the Series Slasher (2016)
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"Slasher" cast
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Katie McGrath
Sarah Bennett
Brandon Jay McLaren
Dylan Bennett
Steve Byers
Patrick Garrow
Tom Winston
Christopher Jacot
Robin Turner
Dean McDermott
Chief Iain Vaughn
Rob Stewart
Alan Henry
Enuka Okuma
Lisa-Ann Follows
Anthony Lemke
Lawyer
Shawn Ahmed
Erin Karpluk
Heather Peterson
Joanne Boland
Mark Ghanimé
Justin Faysal
Mayko Nguyen
Alison Sutherland
Booth Savage
Ronald Edwards
Alysa King
Rachel Ingram
Hannah Endicott-Douglas
Ariel Peterson
Susannah Hoffmann
Marjorie Travers
Dylan Taylor
Bryan Ingram
Wendy Crewson
Brenda Merritt
Aidan Wojtak-Hissong
Jake Vaughn
Jessica Sipos
June Henry
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