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Kinoafisha TV Shows Slasher Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Slasher (2016)

"Slasher" cast All info
Katie McGrath
Katie McGrath
Sarah Bennett Brandon Jay McLaren
Brandon Jay McLaren
Dylan Bennett Steve Byers
Steve Byers
Patrick Garrow
Patrick Garrow
Tom Winston
Christopher Jacot
Robin Turner Dean McDermott
Dean McDermott
Chief Iain Vaughn
Rob Stewart
Alan Henry
Enuka Okuma
Enuka Okuma
Lisa-Ann Follows Anthony Lemke
Anthony Lemke
Lawyer
Shawn Ahmed
Erin Karpluk
Erin Karpluk
Heather Peterson
Joanne Boland
Mark Ghanimé
Mark Ghanimé
Justin Faysal Mayko Nguyen
Mayko Nguyen
Alison Sutherland
Booth Savage
Ronald Edwards
Alysa King
Rachel Ingram
Hannah Endicott-Douglas
Ariel Peterson
Susannah Hoffmann
Marjorie Travers
Dylan Taylor
Dylan Taylor
Bryan Ingram Wendy Crewson
Wendy Crewson
Brenda Merritt
Aidan Wojtak-Hissong
Jake Vaughn
Jessica Sipos
June Henry
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