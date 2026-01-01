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Season 1 Cast of the Series Shkola (2010)
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"Shkola" cast
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Yuliya Aleksandrova
Sergey Belov
Aleksei Afanasiev
Sayat Abadzhyan
Viacheslav Khakhalkin
Valeriya Boguk
Anton Chechevichkin
Lyubov Firsova
Valeriy Devyatykh
Nadezhda Ivanova
Sergey Kagakov
Tatyana Kosach-Bryndina
Olga Korneychuk
Vitali Laptev
Aleksey Litvinenko
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