Kinoafisha
TV Shows
Skins
Seasons
Skins All seasons
Skins
18+
Production year
2007
Country
Great Britain
Episode duration
45 minutes
TV channel
E4
Series rating
8.5
Rate
11
votes
8.2
IMDb
Write review
All seasons of "Skins"
Season 1
9 episodes
25 January 2007 - 22 March 2007
Season 2
10 episodes
11 February 2008 - 14 April 2008
Season 3
10 episodes
22 January 2009 - 26 March 2009
Season 4
8 episodes
28 January 2010 - 18 March 2010
Season 5
8 episodes
27 January 2011 - 17 March 2011
Season 6
10 episodes
23 January 2012 - 26 March 2012
Season 7
6 episodes
1 July 2013 - 5 August 2013
