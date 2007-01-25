Menu
Skins poster
Skins 18+
Production year 2007
Country Great Britain
Episode duration 45 minutes
8.5
8.2 IMDb
All seasons of "Skins"
Skins - Season 1 Season 1
9 episodes 25 January 2007 - 22 March 2007
 
Skins - Season 2 Season 2
10 episodes 11 February 2008 - 14 April 2008
 
Skins - Season 3 Season 3
10 episodes 22 January 2009 - 26 March 2009
 
Skins - Season 4 Season 4
8 episodes 28 January 2010 - 18 March 2010
 
Skins - Season 5 Season 5
8 episodes 27 January 2011 - 17 March 2011
 
Skins - Season 6 Season 6
10 episodes 23 January 2012 - 26 March 2012
 
Skins - Season 7 Season 7
6 episodes 1 July 2013 - 5 August 2013
 
