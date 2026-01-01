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Season 1 Cast of the Series Skam (2015)
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"Skam" cast
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Lisa Teige
Eva Kviig Mohn
Marlon Valdés Langeland
Jonas Noah Vasquez
Tarjei Sandvik Moe
Isak Valtersen
Josefine Frida Pettersen
Noora Amalie Sætre
Ulrikke Falch
Vilde Hellerud Lien
Iman Meskini
Sana Bakkoush
Marit Synnøve Berg
Ina Svenningdal
Herman Tømmeraas
Ada Eide
Thomas Hayes
William Magnusson
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