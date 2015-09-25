Menu
Skam All seasons
Skam
16+
Production year
2015
Country
Norway
Episode duration
30 minutes
TV channel
NRK1
Series rating
8.4
Rate
11
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Skam"
Eva
11 episodes
25 September 2015 - 11 December 2015
Noora
12 episodes
4 March 2016 - 3 June 2016
Isak
10 episodes
7 October 2016 - 16 December 2016
Sana
10 episodes
14 April 2017 - 24 June 2017
