Skam 16+
Production year 2015
Country Norway
Episode duration 30 minutes
TV channel NRK1

Series rating

8.4
Rate 11 votes
8.6 IMDb
All seasons of "Skam"
Skam - Eva Eva
11 episodes 25 September 2015 - 11 December 2015
 
Skam - Noora Noora
12 episodes 4 March 2016 - 3 June 2016
 
Skam - Isak Isak
10 episodes 7 October 2016 - 16 December 2016
 
Skam - Sana Sana
10 episodes 14 April 2017 - 24 June 2017
 
