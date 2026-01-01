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Season 6 Cast of the Series SKAM Italia (2024)
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"SKAM Italia" cast
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Maria Camilla Brandenburg
Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Francesco Centorame
Lea Gavino
Federico Cesari
Martino Rametta
Andrea Palma
Nicole Rossi
Rocco Fasano
Niccolò Fares
Martina Lelio
Federica Cacciotti
Ludovica Martino
Eva Brighi
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