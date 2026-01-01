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Season 5 Cast of the Series SKAM Italia (2022)
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"SKAM Italia" cast
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Francesco Centorame
Lea Gavino
Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Federico Cesari
Martino Rametta
Rocco Fasano
Niccolò Fares
Maria Camilla Brandenburg
Daniele Amendola
Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Martina Lelio
Federica Cacciotti
Mehdi Meskar
Anna Di Luzio
Valeria Cavaliere
Ludovica Martino
Eva Brighi
Daniele Parisi
Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Nicole Rossi
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