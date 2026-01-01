Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows SKAM Italia Seasons Season 5 Cast and roles

Season 5 Cast of the Series SKAM Italia (2022)

"SKAM Italia" cast All info
Francesco Centorame
Lea Gavino
Ludovico Tersigni
Ludovico Tersigni
Giovanni Garau
Federico Cesari
Martino Rametta
Rocco Fasano
Niccolò Fares
Maria Camilla Brandenburg
Daniele Amendola
Beatrice Bruschi
Sana Allagui
Martina Lelio
Federica Cacciotti
Mehdi Meskar
Mehdi Meskar
Anna Di Luzio
Valeria Cavaliere
Ludovica Martino
Eva Brighi
Daniele Parisi
Greta Ragusa
Silvia Mirabella
Nicole Rossi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more