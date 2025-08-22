Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Silicon Valley Articles

Статьи о сериале «Silicon Valley»

Статьи о сериале «Silicon Valley» All info
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Хотя бы один миллиардер по-настоящему счастлив, что сериал уже не вернется на экраны.
Write review
22 August 2025 18:36
Кадры из сериалов «На дне» и «Вице-президент»
5 сериалов НВО, идеальных с первой до последней серии — «Игру престолов» в списке не дождетесь 2010-е годы подарили нам множество роскошных проектов: так вспомним же лучшие из них.
1 comment
28 April 2025 19:34
Кадры из сериалов «Кремниевая долина» и «Компьютерщики»
«Один из лучших»: 2 сериала про IT рекомендуют сами айтишники — у обоих рейтинг 8.5 на IMDb Здесь и крутой юмор, и реалистичное отображение профессии.
Write review
31 March 2025 09:25
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more