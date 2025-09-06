Menu
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
Актер не сдерживал эмоций.
3 comments
6 September 2025 09:25
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)
Истории про сыщиков и преступников — ключ к успеху.
6 August 2025 18:07
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Сперва называли «фанфиком», а теперь требуют второй сезон.
31 July 2025 21:30
Вдвое больше, чем у Шерлока: лишь одного персонажа книг экранизировали чаще, чем культового сыщика — рекорд Гиннесса подтвердит
Технически, речь не совсем о человеке. Но это уже нюансы.
16 July 2025 18:07
Зрителей годами водили за нос: создатели «Шерлока» с Камбербэтчем официально определились с судьбой продолжения сериала
Разговоров о полнометражке вместо нескольких серий было предостаточно, но планы снова изменились.
16 July 2025 16:40
«Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино
Ну а Роберт Дауни-младший лишь замыкает список лидеров.
1 comment
7 July 2025 12:48
«Шерлок Холмс» Гая Ричи еще нескоро получит третью часть — на то намекают недавние откровения одного из актеров
Кажется, один из самых многообещающих проектов последних лет теперь тоже застрял в производственном аду.
3 July 2025 15:42
Лицо Гая Ричи представили? «Шерлока» хотят превратить в полнометражный фильм — Камбербэтч и Фриман двумя руками «за»
Осталось только выкроить время для съемок, и с этим-то как раз и возникнет проблема.
27 June 2025 08:56
В топ-5 британских детективов нашлось сразу 3 ноунейма: даже у любимого всеми «Лютера» рейтинг ниже
До «Шерлока» им далеко, но цифры все равно потрясающие.
1 comment
19 June 2025 11:50
«Идеально от начала и до конца»: один сериал BBC превзошел ожидания Цискаридзе — пересматривал 10 раз
Артист считает, что это лучшее прочтение классики.
3 June 2025 16:40
«Шерлок» от BBC в чем-то превзошел историю Артура Конан Дойля — а в чем-то с треском провалился
Хитовый сериал с Бенедиктом Камбербэтчем продолжают то расхваливать, то жестоко критиковать.
23 May 2025 17:09
Посмотри «Шерлока» и сделай наоборот: недооцененный аниме-детектив создали именно по такому принципу — и получился шедевр
Здесь главному герою приходится искать преступления, ведь они для него — будто кофе и бутерброд спозаранку.
1 comment
8 May 2025 07:00
«Игра престолов» в список не вошла: 5 сериалов, которые скатились после шокирующего сюжетного поворота
«Остаться в живых» в рейтинге Collider места тоже не нашлось.
10 February 2025 19:34
Шерлок принес мировую славу, но Камбербэтч его играть больше не хочет: вернется к роли при 1 условии
На Бейкер-стрит пока без изменений.
27 January 2025 15:42
В США назвали 5 лучших фильмов и сериалов про Шерлока: советского в списке нет, зато в лидерах — женщина-сыщик
Вкусы западного зрителя безумно специфичны.
21 January 2025 10:23
Британскому «Шерлоку» снова обещают новый сезон — спустя 7 лет после выхода последнего
Создатели культового шоу продолжают давать фанатам надежду — возможно, ложную.
2 January 2025 10:23
Вовсе не элементарно: сравнили распиаренного «Шерлока» с недооцененным «Страйком» — выводы неожиданные
Одних чертогов разума недостаточно, чтобы считаться лучшим детективом.
1 comment
9 December 2024 12:19
Мать «Гарри Поттера» подалась в детективы: этот сериал оказался круче «Шерлока» как минимум в одном
Британский сериал был умеренно популярен в России, но культовым, увы, не стал.
19 November 2024 20:03
Выяснили, что настоящий детектив думает о сериале «Шерлок»: Камбербэтча похвалили, хотя и нашли один недостаток
Что же не так с высокоактивным социопатом от BBC?
16 November 2024 17:38
Пляжные, мистические, дефективные: 5 детективов для тех, кто до сих пор скучает по «Шерлоку» с Камбербэтчем
«Хауса» и «Элементарно» в рейтинге не будет, даже не надейтесь.
4 September 2024 13:40
От готики до экшена: 5 моментов «Шерлока» с Дауни-младшим, которые круче сериала с Камбербэтчем
Оба проекта — великолепны, но каждый по-своему.
31 August 2024 08:45
Плохой пример для подражания: обратная сторона Шерлока Холмса, которым привыкли восхищаться
У всех есть свои недостатки.
28 August 2024 17:15
