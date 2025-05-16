Menu
Articles
Статьи о сериале «Shameless»
Статьи о сериале «Shameless»
Интим с тещей, собака-людоед: 7 откровенно абсурдных моментов «Бесстыжих», на которые фанаты годами закрывают глаза
Этот сериал любо любят, либо смотрят на происходящее, крутя пальцем у виска. И мы выбрали оба стула.
16 May 2025 07:29
«Переживаешь как за родных»: в Турции сняли ремейк «Бесстыжих» — кое-чем отличается от версии США, но для многих это плюс
Удивлены, что турки решились на столь «жесткую» историю? Просто создатели нашли идеальный баланс.
18 April 2025 18:36
Гулящая Фиона или неудачник Лип? Кто на самом деле главный герой «Бесстыжих»
Этот сериал смешил, заставлял плакать и иначе смотреть на жизнь.
16 February 2025 07:58
