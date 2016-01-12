Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Shadowhunters
Seasons
Shadowhunters All seasons
Shadowhunters: The Mortal Instruments
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
FreeForm
Series rating
6.7
Rate
13
votes
6.5
IMDb
Write review
All seasons of "Shadowhunters"
Season 1
13 episodes
12 January 2016 - 5 April 2016
Season 2
20 episodes
2 January 2017 - 14 August 2017
Season 3
22 episodes
20 March 2018 - 6 May 2019
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree