Shadowhunters poster
Kinoafisha TV Shows Shadowhunters Seasons

Shadowhunters All seasons

Shadowhunters: The Mortal Instruments 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel FreeForm

Series rating

6.7
Rate 13 votes
6.5 IMDb
All seasons of "Shadowhunters"
Shadowhunters - Season 1 Season 1
13 episodes 12 January 2016 - 5 April 2016
 
Shadowhunters - Season 2 Season 2
20 episodes 2 January 2017 - 14 August 2017
 
Shadowhunters - Season 3 Season 3
22 episodes 20 March 2018 - 6 May 2019
 
