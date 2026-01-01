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Kinoafisha TV Shows Sex and the City Awards

"Sex and the City" updates

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Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2000 Golden Globes, USA 2000
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004 Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2002 Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003 Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000 Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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