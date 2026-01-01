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Golden Globes, USA 2004
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2001
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2000
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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