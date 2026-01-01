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Season 1 Cast of the Series Scrubs (2001)
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"Scrubs" cast
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Zach Braff
Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid
Donald Faison
Ken Jenkins
John C. McGinley
Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Louie Anderson
Neil Flynn
Janitor
John Ducey
Elizabeth Bogush
Paul Collins
Sean Hayes
DJ Qualls
Scott Foley
Lane Davies
Brendan Fraser
Ed Begley Jr.
R. Lee Ermey
Bob Clendenin
Sam Lloyd
Christa Miller
Jordan Sullivan
Michael McDonald
Travis Wester
Markie Post
Aloma Wright
Nicole Sullivan
William Daniels
Charles Chun
Stephen Furst
Kelli Williams
Matt Winston
Jimmie 'JJ' Walker
Fred Stoller
John Ritter
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