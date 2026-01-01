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Kinoafisha TV Shows Scrubs Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Scrubs (2001)

"Scrubs" cast All info
Zach Braff
Zach Braff
Sarah Chalke
Sarah Chalke
Dr. Elliot Reid Donald Faison
Donald Faison
Ken Jenkins
Ken Jenkins
John C. McGinley
John C. McGinley
Judy Reyes
Judy Reyes
Nurse Carla Espinosa
Louie Anderson
Neil Flynn
Neil Flynn
Janitor John Ducey
John Ducey
Elizabeth Bogush
Paul Collins
Sean Hayes
Sean Hayes
DJ Qualls
DJ Qualls
Scott Foley
Scott Foley
Lane Davies
Brendan Fraser
Brendan Fraser
Ed Begley Jr.
Ed Begley Jr.
R. Lee Ermey
Bob Clendenin
Sam Lloyd
Christa Miller
Christa Miller
Jordan Sullivan
Michael McDonald
Travis Wester
Markie Post
Aloma Wright
Aloma Wright
Nicole Sullivan
William Daniels
William Daniels
Charles Chun
Stephen Furst
Kelli Williams
Kelli Williams
Matt Winston
Jimmie 'JJ' Walker
Fred Stoller
Fred Stoller
John Ritter
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