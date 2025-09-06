Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Scrubs
Articles
Статьи о сериале «Scrubs»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «Scrubs»
All info
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)
Актер давно нигде не снимался.
Write review
6 September 2025 12:48
Теперь официально: в перезапуск «Клиники» вернутся почти все «старички», но фанаты уже «хоронят» сериал
Поводов для оптимизма пока мало.
Write review
14 July 2025 15:42
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Write review
14 July 2025 13:17
Ванильный мишка вернулся, очередь шоколадного: ждали ребут «Клиники»? Теперь будете ждать еще сильнее
Прошло уже 15 лет, но фанаты у шоу все еще надеются на нормальный последний сезон.
Write review
22 May 2025 14:15
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Write review
12 May 2025 13:17
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
Write review
17 December 2024 17:36
«Фанаты получат то, чего хотят»: Зак Брафф заявил о продолжении сериала «Клиника»
Последняя серия проекта увидела свет 14 лет назад, и далеко не все хотят ее вспоминать.
Write review
27 August 2024 18:00
Зрители выбрали 7 сериалов, которые испортили нелепые последние сезоны: №5 культовый в России
«Игра престолов» первая в черном списке.
Write review
19 August 2024 19:15
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree