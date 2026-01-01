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Scorpion
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Season 1 Cast of the Series Scorpion (2014)
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"Scorpion" cast
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Elyes Gabel
Walter O'Brien
Katharine McPhee
Paige Dineen
Eddie Kaye Thomas
Jadyn Wong
Happy Quinn
Ari Stidham
Sylvester Dodd
Robert Patrick
Cabe Gallo
Jake McLaughlin
Patrick Fabian
Corbin Bernsen
Riley B. Smith
Ralph Dineen
Joel Gretsch
David Fabrizio
Scott MacDonald
Mykelti Williamson
David James Elliott
Fernanda Andrade
Nazneen Contractor
Kid Cudi
Camille Guaty
Brendan Hines
Linda Hunt
Andy Buckley
Jamie McShane
Matt Gerald
Joshua Leonard
Michael Filipowich
Glenn Plummer
Jamie McShane
Mackenzie Astin
Shohreh Aghdashloo
Alicia Lagano
Ginger Gonzaga
John Posey
Anthony Skordi
Jessica Tuck
Octavius J. Johnson
Alimi Ballard
Matt Lasky
Aramis Knight
Peter Jason
Chris Mulkey
Carlos Sanz
Rick Ravanello
Timothy V. Murphy
Spencer Garrett
Sunkrish Bala
Patrick St. Esprit
José Zúñiga
Karolina Wydra
Kelley Jakle
Wyatt Oleff
Michael Weisman
James Black
Erick Avari
Jason Manuel Olazábal
Mia Serafino
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