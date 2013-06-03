Menu
SashaTanya All seasons
SashaTanya
16+
Production year
2013
Country
Russia
Episode duration
24 minutes
TV channel
ТНТ
Series rating
7.1
Rate
13
votes
3.6
IMDb
All seasons of "SashaTanya"
Season 1
40 episodes
3 June 2013 - 8 August 2013
Season 2
40 episodes
31 December 2014 - 3 September 2015
Season 3
40 episodes
14 November 2016 - 29 August 2017
Season 4
40 episodes
28 December 2017 - 16 September 2018
Season 5
40 episodes
25 December 2018 - 30 December 2019
Season 6
22 episodes
2 January 2021 - 28 January 2021
Season 7
18 episodes
11 October 2021 - 3 November 2021
Season 8
36 episodes
15 May 2023 - 22 February 2024
Season 9
28 episodes
31 March 2025 - 29 May 2025
