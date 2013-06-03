Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
SashaTanya poster
Kinoafisha TV Shows SashaTanya Seasons

SashaTanya All seasons

SashaTanya 16+
Production year 2013
Country Russia
Episode duration 24 minutes
TV channel ТНТ

Series rating

7.1
Rate 13 votes
3.6 IMDb
Write review
All seasons of "SashaTanya"
SashaTanya - Season 1 Season 1
40 episodes 3 June 2013 - 8 August 2013
 
SashaTanya - Season 2 Season 2
40 episodes 31 December 2014 - 3 September 2015
 
SashaTanya - Season 3 Season 3
40 episodes 14 November 2016 - 29 August 2017
 
SashaTanya - Season 4 Season 4
40 episodes 28 December 2017 - 16 September 2018
 
SashaTanya - Season 5 Season 5
40 episodes 25 December 2018 - 30 December 2019
 
SashaTanya - Season 6 Season 6
22 episodes 2 January 2021 - 28 January 2021
 
SashaTanya - Season 7 Season 7
18 episodes 11 October 2021 - 3 November 2021
 
SashaTanya - Season 8 Season 8
36 episodes 15 May 2023 - 22 February 2024
 
SashaTanya - Season 9 Season 9
28 episodes 31 March 2025 - 29 May 2025
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more