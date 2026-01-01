Menu
Santa Clarita Diet
Filming Locations: Santa Clarita Diet
Santa Clarita, California, USA
Iconic scenes & Locations
Hammond house exteriors
27528 N Weeping Willow Drive, Santa Clarita California, USA
Santa Clarita High School
19300 W. Nadal Street, Santa Clarita, California, USA
