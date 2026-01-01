Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Samurai Jack
Awards
"Samurai Jack" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
All info
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree