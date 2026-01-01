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Kinoafisha TV Shows Russian Doll Awards

"Russian Doll" updates

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Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Winner
Outstanding Contemporary Costumes
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
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