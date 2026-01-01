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Season 1 Cast of the Series Rome (2005)
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"Rome" cast
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Ray Stevenson
Titus Pullo
Kevin McKidd
Lucius Vorenus
Polly Walker
Atia of the Julii
Kenneth Cranham
Pompey Magnus
Lindsay Duncan
Servilia of the Junii
Tobias Menzies
Marcus Junius Brutus
Kerry Condon
Octavia of the Julii
Indira Varma
Niobe
Karl Johnson
Porcius Cato
David Bamber
Marcus Tullius Cicero
Max Pirkis
Gaius Octavian
Lee Boardman
Timon
Nicholas Woodeson
Posca
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