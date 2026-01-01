Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Rome Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Rome

  • Boyana Film Studios, Sofia, Bulgaria
  • Rome, Lazio, Italy

Iconic scenes & Locations

Studio
Cinecitta Studios, Cinecitta, Rome, Lazio, Italy
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • March 2004
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more