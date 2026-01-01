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Kinoafisha TV Shows Rome Awards

"Rome" updates

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Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Drama Series
Nominee
 Best Visual Effects
Nominee
 Best Make Up & Hair Design
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Titles
Nominee
 Best Visual Effects
Nominee
 Best Production Design
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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