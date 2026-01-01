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Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Drama
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Drama Series
Nominee
Best Visual Effects
Nominee
Best Make Up & Hair Design
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Titles
Nominee
Best Visual Effects
Nominee
Best Production Design
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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