Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Rome
Articles
Статьи о сериале «Rome»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Статьи о сериале «Rome»
All info
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя»
Мини-сериал со звездой «Игры престолов» ругают за исторические неточности, так что вот список для тех, кому история действительно хорошо знакома.
Write review
21 September 2025 08:27
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Разврат, убийства, интриги и войны — есть все, за что мы любим историю Джона Сноу.
3 comments
8 August 2025 14:15
Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому
В этот раз поклонников «Игры престолов» выбор писателя точно порадует.
Write review
3 July 2025 17:09
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree