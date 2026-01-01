Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Revenge Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Revenge

  • Southport, North Carolina, USA
  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Emily's house "original"
6249 Pebble Shore Ln, Southport, North Carolina, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Raleigh Manhattan Beach Studios - 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
MBS Media Campus - 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Season 1- As Nolan's home
27326 Winding Way, Malibu, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more