Filming Locations: Revenge
Southport, North Carolina, USA
Los Angeles, California, USA
Iconic scenes & Locations
Emily's house "original"
6249 Pebble Shore Ln, Southport, North Carolina, USA
Studio
Raleigh Manhattan Beach Studios - 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, California, USA
Studio
MBS Media Campus - 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, California, USA
Season 1- As Nolan's home
27326 Winding Way, Malibu, California, USA
