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Season 3 Cast of the Series Record of Ragnarok (2025)
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"Record of Ragnarok" cast
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Maaz Ali
Tomoyo Kurosawa
Miyuki Sawashiro
Anjali Kunapaneni
Jeff Leach
Jun'ichi Suwabe
Kaito Ishikawa
Wataru Takagi
Blythe Melin
Ryotaro Okiayu
Sho Hayami
Kosuke Toriumi
Daisuke Namikawa
Rie Tanaka
Shun Horie
Kazuhiro Yamaji
Takahiro Sakurai
Seki Tomokazu
Hikaru Midorikawa
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