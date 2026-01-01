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Kinoafisha TV Shows Record of Ragnarok Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series Record of Ragnarok (2023)

"Record of Ragnarok" cast All info
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Tomokazu Sugita
Tomokazu Sugita
Katsuyuki Konishi
Katsuyuki Konishi
Tomoyo Kurosawa
Tomoyo Kurosawa
Subaru Kimura
Subaru Kimura
Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Tetsu Inada
Ayumu Murase
Tatsuhisa Suzuki
Wataru Takagi
Wataru Takagi
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshitsugu Matsuoka
Jun'ichi Suwabe
Jun'ichi Suwabe
Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
Sho Hayami
Sho Hayami
Rie Tanaka
Rie Tanaka
Tsubasa Yonaga
Taisuke Nakano
Makoto Koichi
Honoka Inoue
Kenji Nojima
Akihiro Tajima
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