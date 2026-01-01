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Season 2 Cast of the Series Record of Ragnarok (2023)
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"Record of Ragnarok" cast
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Miyuki Sawashiro
Tomokazu Sugita
Katsuyuki Konishi
Tomoyo Kurosawa
Subaru Kimura
Yuichi Nakamura
Tetsu Inada
Ayumu Murase
Tatsuhisa Suzuki
Wataru Takagi
Yoshitsugu Matsuoka
Jun'ichi Suwabe
Kazuhiro Yamaji
Sho Hayami
Rie Tanaka
Tsubasa Yonaga
Taisuke Nakano
Makoto Koichi
Honoka Inoue
Kenji Nojima
Akihiro Tajima
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