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Kinoafisha TV Shows Record of Ragnarok Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Record of Ragnarok (2021)

"Record of Ragnarok" cast All info
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Tomoyo Kurosawa
Tomoyo Kurosawa
Hikaru Midorikawa
Hikaru Midorikawa
Soma Saito
Wataru Takagi
Wataru Takagi
Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
Seki Tomokazu
Seki Tomokazu
Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai
Sho Hayami
Sho Hayami
Tatsuhisa Suzuki
Jun'ichi Suwabe
Jun'ichi Suwabe
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshitsugu Matsuoka
Rie Tanaka
Rie Tanaka
Taisuke Nakano
Rina Kawaguchi
Yu Kobayashi
Yu Kobayashi
Takuma Terashima
Takuma Terashima
Rina Kawaguchi
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