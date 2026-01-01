Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Raised by Wolves
Seasons
Season 2
Cast and roles
Season 2 Cast of the Series Raised by Wolves (2022)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Similar
Filming locations
"Raised by Wolves" cast
All info
Amanda Collin
Mother
Abubakar Salim
Father
Winta McGrath
Campion
Niamh Algar
Sue
Travis Fimmel
Jordan Loughran
Felix Jamieson
Matias Varela
Ethan Hazzard
Aasiya Shah
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree