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Season 8 Cast of the Series Psych (2014)
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"Psych" cast
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James Roday
Shawn Spencer
Dulé Hill
James Roday
Timothy Omundson
Carlton Lassiter
Maggie Lawson
Juliet O'Hara
Kirsten Nelson
Karen Vick
Timothy Omundson
Corbin Bernsen
Henry Spencer
Billy Zane
Dana Ashbrook
Anthony Michael Hall
Mira Sorvino
Bruce Campbell
Cary Elwes
Kristy Swanson
Kali Hawk
Olivia d'Abo
Corbin Bleu
Yvette Nicole Brown
Maggie Lawson
Peter Stormare
Katharine Isabelle
Vincent Gale
Phylicia Rashad
Celia Weston
Tom Arnold
Vinnie Jones
Carlos Jacott
Kurt Fuller
Deon Richmond
Mark Adair-Rios
Vincent M. Ward
Vincent Ventresca
Theo Devaney
Sage Brocklebank
Patrick Gilmore
Floriana Lima
Curt Smith
John Lacy
Corbin Bernsen
Loretta Devine
Peggy Lipton
John Kapelos
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