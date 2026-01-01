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Kinoafisha TV Shows Psych Seasons Season 6 Cast and roles

Season 6 Cast of the Series Psych (2011)

"Psych" cast All info
James Roday
James Roday
Shawn Spencer Dulé Hill
Dulé Hill
Timothy Omundson
Timothy Omundson
Carlton Lassiter Maggie Lawson
Maggie Lawson
Juliet O'Hara
Kirsten Nelson
Karen Vick
Corbin Bernsen
Corbin Bernsen
Henry Spencer
Joey McIntyre
Diora Baird
Jason Priestley
Jason Priestley
Danny Glover
Danny Glover
Mekhi Phifer
Mekhi Phifer
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Cary Elwes
Cary Elwes
William Shatner
William Shatner
Glenne Headly
Glenne Headly
Rob Estes
Rob Estes
Jessica Lucas
Jessica Lucas
Lindsay Sloane
Lindsay Sloane
Brad Dourif
Brad Dourif
Kristy Swanson
Anthony Anderson
Anthony Anderson
Marc Evan Jackson
Marc Evan Jackson
Louis Gossett Jr.
Louis Gossett Jr.
Lolita Davidovich
Lolita Davidovich
Carlos Jacott
Polly Walker
Polly Walker
Rob Benedict
Greg Grunberg
Greg Grunberg
Julianna Guill
Corey Feldman
Miles Fisher
Tony Hale
Tony Hale
Mädchen Amick
Mädchen Amick
Kate Micucci
Kate Micucci
Jaleel White
Jaleel White
Ivana Miličević
Ivana Miličević
The Miz
Skyler Gisondo
Skyler Gisondo
Amanda Schull
Amanda Schull
Suzanne Krull
Van Hansis
Lindsey Stoddart
Lindsey Stoddart
Nate Mooney
James Earl
Sara Rue
Sara Rue
Jeff Hiller
Christian Tessier
Arden Myrin
Sage Brocklebank
Ken Luckey
Ken Luckey
Derek Richardson
Stoney Jackson
French Stewart
Max Gail
Kurt Fuller
Kurt Fuller
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Liza Lapira
Liza Lapira
Tom Lenk
Jennifer Finnigan
Jennifer Finnigan
Diedrich Bader
Diedrich Bader
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