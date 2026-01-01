Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Psych
Seasons
Season 4
Cast and roles
Season 4 Cast of the Series Psych (2009)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Similar
Quotes
Filming locations
"Psych" cast
All info
James Roday
Shawn Spencer
Dulé Hill
Timothy Omundson
Carlton Lassiter
Maggie Lawson
Juliet O'Hara
Kirsten Nelson
Karen Vick
Corbin Bernsen
Henry Spencer
Jeri Ryan
Rachael Leigh Cook
Christine Baranski
James Brolin
Joshua Malina
Liam James
John Cena
Bruce Davison
Kenan Thompson
Cary Elwes
Michael Rooker
Steve Howey
Arnold Vosloo
Miguel Ferrer
Sendhil Ramamurthy
Jaleel White
Peter Oldring
Michael Hogan
Thomas F. Wilson
Brent Sexton
Jimmi Simpson
Cullen Douglas
Alexandra Krosney
Craig Sheffer
Craig Sheffer
Scott Holroyd
John Hawkes
Stephen Lang
Tony Todd
Sandra Hess
Ally Sheedy
Ed Lauter
Larisa Oleynik
Josh Braaten
Azita Ghanizada
Judd Nelson
Kurt Fuller
Sage Brocklebank
Robert Patrick
Madhur Jaffrey
Ray Wise
Jim Beaver
Sarah Shahi
Jessalyn Wanlim
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree