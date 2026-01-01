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Season 3 Cast of the Series Psych (2008)
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"Psych" cast
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James Roday
Shawn Spencer
Dulé Hill
Timothy Omundson
Carlton Lassiter
Maggie Lawson
Juliet O'Hara
Kirsten Nelson
Karen Vick
Corbin Bernsen
Henry Spencer
Steven Weber
Gary Cole
Keith David
Jane Lynch
Jeff Fahey
Cybill Shepherd
Ted McGinley
Mackenzie Astin
Mykelti Williamson
Jonathan Silverman
Jere Burns
Benjamin King
Milena Govich
Faune Chambers Watkins
Liam James
Rachael Leigh Cook
Brooke D'Orsay
Christopher McDonald
Kelly Overton
Alan Ruck
Jordan Baker
Jared Hillman
Mark D. Espinoza
Sydney Bennett
Richard Riehle
Justine Bateman
Brian Gross
Christopher Wiehl
Jamie McShane
Todd Stashwick
Jimmi Simpson
Ty Olsson
Elden Henson
Janet Varney
Sage Brocklebank
Don McManus
Barry Corbin
Jamie McShane
Sonja Bennett
Ally Sheedy
Drew Powell
Mark Gibbon
Cassandra Sawtell
Bruce McGill
Kwesi Ameyaw
Balinder Johal
Benjamin Ayres
Carlos McCullers II
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