Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Psych
Seasons
Psych All seasons
Psych
12+
Production year
2006
Country
USA
Episode duration
40 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.0
Rate
10
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "Psych"
Season 1
15 episodes
7 July 2006 - 2 March 2007
Season 2
16 episodes
13 July 2007 - 15 February 2008
Season 3
16 episodes
18 July 2008 - 20 February 2009
Season 4
16 episodes
7 August 2009 - 10 March 2010
Season 5
16 episodes
14 July 2010 - 22 December 2010
Season 6
16 episodes
12 October 2011 - 11 April 2012
Season 7
15 episodes
27 February 2013 - 15 December 2013
Season 8
10 episodes
8 January 2014 - 26 March 2014
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree