Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Prizrak
Seasons
Season 1
Cast and roles
Season 1 Cast of the Series Prizrak (2021)
About
Seasons
Cast and roles
Posters
Trailers
Similar
"Prizrak" cast
All info
Pavel Priluchnyy
Lukerya Ilyashenko
Severija Janusauskaite
Yelena Polyakova
Nikolay Kozak
Kirill Rubtsov
Vladimir Zaytsev
Vyacheslav Kulakov
Anton Filipenko
Pierre Bourel
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree