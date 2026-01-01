|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title Season 3
|Ramin Djawadi
|0:35
|2
|Michael Scofield
|Ramin Djawadi
|1:25
|3
|Dirt Nap
|Ramin Djawadi
|2:14
|4
|Aim for the Heart
|Ramin Djawadi
|3:35
|5
|Fin Del Camino
|Ramin Djawadi
|1:52
|6
|Orientacion
|Ramin Djawadi
|2:06
|7
|Just Business
|Ramin Djawadi
|2:08
|8
|Pasion
|Ramin Djawadi
|2:49
|9
|Chicken Foot
|Ramin Djawadi
|1:38
|10
|The 6 P's
|Ramin Djawadi
|1:36
|11
|Breaking and Entering
|Ramin Djawadi
|3:01
|12
|Selfless
|Ramin Djawadi
|1:05
|13
|Scylla
|Ramin Djawadi
|3:18
|14
|Bang and Burn
|Ramin Djawadi
|2:39
|15
|Safe and Sound
|Ramin Djawadi
|3:51
|16
|The Art of the Deal
|Ramin Djawadi
|2:26
|17
|Happily Ever After
|Ramin Djawadi
|1:51
|18
|Revenge
|Ramin Djawadi
|1:39
|19
|Free
|Ramin Djawadi
|2:48
|20
|Spark of Love
|Ramin Djawadi
|2:04
|21
|End of the Tunnel
|Ramin Djawadi
|3:52