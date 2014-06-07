Menu
Power 18+
Production year 2014
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel Starz

8.2
8.1 IMDb
All seasons of "Power"
Power - Season 1 Season 1
8 episodes 7 June 2014 - 2 August 2014
 
Power - Season 2 Season 2
10 episodes 6 June 2015 - 15 August 2015
 
Power - Season 3 Season 3
10 episodes 17 July 2016 - 25 September 2016
 
Power - Season 4 Season 4
10 episodes 25 June 2017 - 3 September 2017
 
Power - Season 5 Season 5
10 episodes 1 July 2018 - 9 September 2018
 
Power - Season 6 Season 6
15 episodes 25 August 2019 - 9 February 2020
 
