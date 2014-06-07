Menu
Seasons
Power All seasons
Power
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
Starz
Series rating
8.2
Rate
10
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Power"
Season 1
8 episodes
7 June 2014 - 2 August 2014
Season 2
10 episodes
6 June 2015 - 15 August 2015
Season 3
10 episodes
17 July 2016 - 25 September 2016
Season 4
10 episodes
25 June 2017 - 3 September 2017
Season 5
10 episodes
1 July 2018 - 9 September 2018
Season 6
15 episodes
25 August 2019 - 9 February 2020
