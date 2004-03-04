Menu
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Pimp My Ride All seasons
Pimp My Ride
16+
Production year
2004
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
MTV
TV Show rating
7.6
5.7
IMDb
All seasons of "Pimp My Ride"
Season 1
15 episodes
4 March 2004 - 13 June 2004
Season 2
8 episodes
24 October 2004 - 12 December 2004
Season 3
8 episodes
6 March 2005 - 24 April 2005
Season 4
8 episodes
26 June 2005 - 14 August 2005
Season 5
16 episodes
15 June 2006 - 5 October 2006
Season 6
18 episodes
5 April 2007 - 9 August 2007
