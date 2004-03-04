Menu
Pimp My Ride poster
Pimp My Ride 16+
Production year 2004
Country USA
Episode duration 30 minutes
MTV

TV Show rating

7.6
Rate 10 votes
5.7 IMDb
All seasons of "Pimp My Ride"
Pimp My Ride - Season 1 Season 1
15 episodes 4 March 2004 - 13 June 2004
 
Pimp My Ride - Season 2 Season 2
8 episodes 24 October 2004 - 12 December 2004
 
Pimp My Ride - Season 3 Season 3
8 episodes 6 March 2005 - 24 April 2005
 
Pimp My Ride - Season 4 Season 4
8 episodes 26 June 2005 - 14 August 2005
 
Pimp My Ride - Season 5 Season 5
16 episodes 15 June 2006 - 5 October 2006
 
Pimp My Ride - Season 6 Season 6
18 episodes 5 April 2007 - 9 August 2007
 
