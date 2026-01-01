|Title
|Artist
|Time
|1
|Comet (Perpetual Grace, Ltd. Theme Song)
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|2:41
|2
|Iris
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|3:12
|3
|You Are Hurting Me
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|3:03
|4
|Kawasaki Kx80
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|3:08
|5
|Resonate
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|4:04
|6
|Brother Down
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|2:22
|7
|The Soft Power of Your Young Heart
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|2:49
|8
|My Old Old Lady
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|4:47
|9
|I Want to Get Something Going On
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|4:06
|10
|Lowrider Capitol
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|2:11
|11
|Drunk
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|4:23
|12
|Restless as the Former Horses
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|3:11
|13
|Bless Me Down
|The Jones Sisters / Стив Конрад
|2:52