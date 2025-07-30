Menu
«Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное»: Свинку Пеппу перенесли в наш мир, и теперь это хоррор — не зря ее любит Тарантино (видео)
Зрелище не для слабонервных.
Write review
30 July 2025 19:34
Свинку Пеппу можно поминать: смерть героини подтвердили в мультфильме — даже показали реакцию мамы и папы
Фанатская теория получила подтверждение.
2 comments
9 June 2025 21:31
Создатели показали животик и младенца: в жизни свинки Пеппы грядут большие перемены
Поклонники явно не были готовы к такому повороту событий.
Write review
28 February 2025 13:58
Лишь один сериал в 2024 году посмотрело больше 100 млн человек: в топ-20 — Netflix, аниме и… свинка Пеппа
Почти каждый из этих проектов можно осилить за вечер.
Write review
23 January 2025 15:13
Один мультик Тарантино смотрит чаще, чем кровавые боевики: в России его любят только малыши
Необычный выбор от маэстро.
Write review
18 January 2025 23:00
