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Penny Dreadful
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Season 2 Cast of the Series Penny Dreadful (2015)
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"Penny Dreadful" cast
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Reeve Carney
Dorian Gray
Timothy Dalton
Sir Malcolm Murray
Eva Green
Vanessa Ives
Rory Kinnear
Helen McCrory
Billie Piper
Simon Russell Beale
Ferdinand Lyle
Danny Sapani
Sembene
Harry Treadaway
Dr. Victor Frankenstein
Josh Hartnett
Ethan Chandler
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