|Title
|Artist
|Time
|1
|The Unquiet Grave
|Abel Korzeniowski
|1:25
|2
|Memento Mori
|Abel Korzeniowski
|3:53
|3
|Verbis Diablo
|Abel Korzeniowski
|1:50
|4
|Poison
|Abel Korzeniowski
|5:51
|5
|We Are Dangerous
|Abel Korzeniowski
|2:19
|6
|Vanessa's Dream
|Abel Korzeniowski
|2:46
|7
|Ethan's Waltz
|Abel Korzeniowski
|1:26
|8
|Until the Storm's Past
|Abel Korzeniowski
|1:57
|9
|The Cutwife of Ballentree Moor
|Abel Korzeniowski
|3:41
|10
|Joan Clayton
|Abel Korzeniowski
|4:00
|11
|Killing Sir Geoffrey Hawkes
|Abel Korzeniowski
|2:59
|12
|Dolls Have Hearts
|Abel Korzeniowski
|4:44
|13
|Melting Waltz
|Abel Korzeniowski
|3:23
|14
|Little Deceptions
|Abel Korzeniowski
|0:58
|15
|Gossamer Tennis
|Abel Korzeniowski
|1:18
|16
|House of Wax
|Abel Korzeniowski
|1:58
|17
|Weapon. Ritual. Superstition.
|Abel Korzeniowski
|2:11
|18
|Ghost Waltz
|Abel Korzeniowski
|2:51
|19
|Breaking the Spell
|Abel Korzeniowski
|1:18
|20
|Wallpapers
|Abel Korzeniowski
|4:47
|21
|Entering the Castle
|Abel Korzeniowski
|2:26
|22
|Coffins
|Abel Korzeniowski
|2:25
|23
|Know Your Master
|Abel Korzeniowski
|6:04
|24
|Little Scorpion
|Abel Korzeniowski
|1:17
|25
|Be True
|Abel Korzeniowski
|3:57
|26
|The Master
|Abel Korzeniowski
|2:44
|27
|New Mexico
|Abel Korzeniowski
|4:25
|28
|Las Cruces
|Abel Korzeniowski
|2:27
|29
|Dr. Jekyll
|Abel Korzeniowski
|2:26
|30
|Madness
|Abel Korzeniowski
|2:53
|31
|Nocturnal Danger
|Abel Korzeniowski
|2:10
|32
|False Mirrors
|Abel Korzeniowski
|2:14
|33
|Guardian Angels
|Abel Korzeniowski
|3:16
|34
|Common Red Fox
|Abel Korzeniowski
|3:03
|35
|We Butcher Them
|Abel Korzeniowski
|2:01
|36
|Us and Our Kin
|Abel Korzeniowski
|1:46
|37
|Rejection
|Abel Korzeniowski
|2:34
|38
|Ethan Kills
|Abel Korzeniowski
|3:33
|39
|White Room
|Abel Korzeniowski
|2:57
|40
|One Day Soon
|Abel Korzeniowski
|1:11
|41
|Revelation
|Abel Korzeniowski
|6:04
|42
|House of the Night Creatures
|Abel Korzeniowski
|4:17
|43
|Such Is Our Power, Such Is Our Kingdom
|Abel Korzeniowski
|2:41
|44
|All Light Will End
|Abel Korzeniowski
|2:50
|45
|Werewolves
|Abel Korzeniowski
|2:14
|46
|Let It End
|Abel Korzeniowski
|6:45
|47
|Boat to Africa
|Abel Korzeniowski
|4:46
|48
|Explorer's Club (Season One Bonus Track)
|Abel Korzeniowski
|2:54